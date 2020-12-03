Жительница Воронежской области на «Хонде» вырвала шланг на АЗС, ранив оператора

В среду, 2 декабря, в 18.35 сорокалетняя жительница Богучара после заправки своего автомобиля «Хонда СR-V» начала выезжать с АЗС на трассе «Дон». При этом женщина не убедилась, что оператор вынул пистолет из горловины бензобака. Отъезжающий автомобиль сорвал шланг с краном и ударил им сотрудника колонки. 58-летний мужчина получил ранение и попал в больницу.

Обстоятельства этой необычной аварии выясняют полицейские.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 111 ДТП, в том числе в Воронеже – 85. Четыре человека пострадали, один – погиб.