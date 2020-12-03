Ночью в Воронежской области три раза горели жилые дома

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Минувшей ночью и вечером пожарные трижды выезжали на тушение пожаров, возникших в жилых домах.

В 20.22 в среду, 2 декабря, пришел вызов с улицы Чебышева, 2. В двухэтажном жилом доме вспыхнула одна из квартир, огонь повредил комнату площадью 10 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать из дома 10 человек. К счастью, никто из жильцов не пострадал. На пожаре работали 15 спасателей.

В три часа ночи в четверг огонь охватил частный дом площадью 50 квадратных метров на улице Ленина в селе Липяги Терновского района. Пламя перекинулось на соседнюю хозяйственную постройку и уничтожило ее тоже. Силами шести сотрудников МЧС пожар удалось ликвидировать в 3.45. Жертв и пострадавших нет.

Еще один пожар возник в начале пятого утра 3 декабря в хуторе Соленый Кантемировского района. Загорелся двухквартирный дом на улице Зерновой. В одной из комнат огонь повредил потолок. Пожар удалось быстро ликвидировать, люди не пострадали.

Причины всех возгораний устанавливают дознаватели, но скорее всего, в них виновато нарушение правил безопасности при пользовании обогревательными приборами. Минувшая ночь в регионе выдалась морозной, и жители активно использовали обогревателями.