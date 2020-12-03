За 11 месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 12,62% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2019 года

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«В 2019 году энергоблок №7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100%. А 31 октября 2019 года он был сдан в эксплуатацию на 30 суток раньше запланированного срока», - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

В ноябре 2020 года 2 млрд 159 млн 17 тыс. кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, №5, № 6 и №7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС