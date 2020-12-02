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Спорт

Воронежский "Буран" победил аутсайдера в овертайме

"Ураганные" по ходу матча два раз проигрывали, но все же дожали "Ижсталь"
Юрий КОЗЛОВ
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Ижевцы все же допустили на одну ошибку больше.

Ижевцы все же допустили на одну ошибку больше.

Фото: с сайта ХК «Буран»

Матч аутсайдеров в Воронеже лучше начали хоккеисты ижевской команды. Они и открыли счет - на 11 минуте розыгрыш большинства завершил точным броском Рыжов - 0:1. "Ураганные" встрепенулись. На 18 минуте Лукин сравнял счет. И все же на перерыв в роли выигрывающей команды уходили игроки "Ижстали". Когда до сирены оставалось всего 17 секунд, Конькин снова вывел ижевцев вперед - 1:2.

"Буран" снова смог выравнять ситуация к середине второго периода. На 29 минуте после розыгрыша лишнего отличился Чиглинцев. Он же впервые в матче вывел "ураганных" вперед на 45 минуте. Увы, удержать победу в основное время не удалось. На 52 минуте большинство реализовал Баженов - 3:3.

Зато "ураганные" все-таки сумели завоевать два очка в овертайме. Победу "Бурану" принес бросок Калинина на второй минуте дополнительного времени - 4:3.

- Можно было лучше сыграть в меньшинстве, есть над чем работать, - подвел итоги матча главный тренер "Ижстали" Константин Полозов. - Нас немножко подломил второй период, большое количество удалений. Не все нам были понятны, ребята потратили очень много энергии, это, соответственно, наложило свой отпечаток. В большей степени это психология, не физическое состояние повлияло, ведь в концовке мы отыгрались. Что говорит о том, что функциональность у нас нормальная, не хватает уверенности в своих силах.

- Тяжелый матч для "Бурана", - признал и.о. главного тренера "ураганных" Михаил Бирюков. - Честно скажу, боялся этой игры, потому что очень много эмоций оставили с "Молотом-Прикамье" и "Торосом". Знали, что "Ижсталь" - хорошая команда, активная, быстрая, разбирали их игру. Наши опасения оправдались: мы ужасно начали, мы полтора периода проиграли вообще все. Все единоборства, движение, свой "пятак". Ребята – молодцы, потому что они услышали нас, смогли себя переломитьи уже, наверное, ближе к концу второго периода они заработали так, как должны. Не зря вышли вперед, имели хорошие моменты, контратаки. В третьем периоде хорошие моменты были, забили голы, ненужное удаление нас немножко "прибило", соперник воспользовался, мы позиционно неправильно сыграли. Спасибо ребятам, что играли до конца, слышали тренерский штаб и смогли вырвать победу – они большие молодцы.

"Буран" набрал 20 очков, но остался на 23 месте. До 16 места, последнего в зоне плей-офф, которое, кстати, занимают соседи - ХК "Тамбов" - пока очень далеко - девять очков.

Следующий матч "ураганные" проведут в Воронеже 4 декабря. Соперник очень сложный - "Нефтяник" из Альметьевска занимает второе место, имея в активе 40 очков. Да к тому же эта команда - очень неудобный соперник для "Бурана". В Воронеже был даже счет 2:10 в пользу "нефтяников". Игра начнется в 19.00.