Ребята из воронежского Дворца детского творчества нарядят новогоднюю елку своими игрушками

Поделки принимают до 13 декабря Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В условиях эпидемии под угрозой срыва оказались все новогодние торжества, что особенно огорчает ребятню, которая, несмотря ни на что, ждет сказку. Но юные воронежцы, посещающие городской Дворец творчества детей и молодежи, смогут сами создать новогоднее настроение и стать волшебниками, подготовив игрушку, которая украсит общую елку.

- На игрушке необходимо закрепить бирку с именем автора и названием объединения, в котором занимается ребенок, - рассказали авторы идеи.

Сейчас из-за сложной эпидобстановки занятия в объединениях не проводятся, поэтому украшения для елки во Дворец передадут родители или педагоги.

Акция уже началась и продлится по 13 декабря 2020 года. А 14 декабря украшенная игрушками елка во всей красе предстанет у входа во Дворец.