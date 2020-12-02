В Воронеже создадут круглосуточный колл-центр по ковиду

В Воронеже создадут единый колл-центра по ковиду, который будет принимать звонки круглосуточно. Его работу поручил организовать губернатор Александр Гусев. Воронежцы смогут задать интересующий вопрос по коронавирусу по единому короткому номеру 122, позвонить на него можно будет как с мобильных, так и стационарных телефонов.

- Все звонки, поступающие в течение суток, должны обрабатываться оператором. Не записываться на какие-то флешки, на память, а потом кто-то их должен просматривать, вытаскивать из этой памяти. Человеку важно сейчас понять, что его услышали, его проблему, и на нее будут реагировать, - отметил глава региона.

На линии включат интерактивное голосовое меню с переадресацией на системы 112 (номер вызова экстренных служб) и 103 (единый номер вызова скорой помощи с мобильного), а также на горячие линии Роспотребнадзора, департамента здравоохранения, регионального отделения фонда социального страхования и государственной инспекции труда.