Будут судить разбойников, отобравших под пытками у владельца воронежской агрокомпании драгоценности и деньги

В Лисках за разбой в особо крупном размере и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего будут судить двух молодчиков - неоднократно судимых 35-летнего жителя Санкт-Петербурга и 45-летнего жителя Москвы.

В октябре 2018 года обвиняемые совершили разбойное нападение на депутата облдумы и генерального директора крупной сельскохозяйственной компании и членов его семьи. Молодчики проникли в дом предпринимателя в Лискинском районе. Связали хозяина и его родственников, пытали потерпевшего, вымогая ценности. В итоге похитили деньги и драгоценности на сумму более 600 тысяч рублей.

- В хищении имущества участвовало еще несколько лиц. Но четверо задержанных заключили с правоохранительными органами досудебные соглашения о сотрудничестве, их уже осудили за кражу в особо крупном размере, они получили сроки от 3 до 4 лет каждому, - отметили в прокуратуре Воронежской области.