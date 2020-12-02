Преподавателя музыкального колледжа имени Ростроповичей наградили знаком «Благодарность от земли Воронежской»

Преподавателя по классу скрипки музыкального колледжа имени Ростроповичей Михаила Фрадина наградили почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской». Церемонию вручения приурочили к 75-летию музыканта.

Михаил Миронович работает в колледже 42 года. За это время подготовил более 70 выпускников. Его воспитанники работают в симфонических оркестрах нашей филармонии и театра оперы и балета, творческих коллективах ближнего и дальнего зарубежья, некоторые стали преподавателями в известных музыкальных учреждениях страны, участвуют в мастер-классах Платоновского фестиваля и программы «Юрий Башмет - молодым дарованиям России». Более 30 лет Михаил Миронович руководит камерным оркестром колледжа имени Ростроповичей.