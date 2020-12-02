В список памяти умерших в пандемию врачей попали еще три воронежских медика

В списке памяти умерших от COVID-19 появились фамилии еще троих воронежских медиков. От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов.

Напомним, в настоящий момент в списке значатся 12 фамилий воронежских медиков. В ноябре в скорбный файл включили 71-летнего заведующего колопроктологическим отделением больницы №3 Владимира Андрейчука, 60-летнего врача скорой помощи Игоря Жукова, а также 64-летней старшей медсестры больницы №3 Валентины Козыревой и 56-летней заведующей терапевтическим отделением поликлиники №7 Ольги Князевой. Также в списке значатся 83-летняя Эльвина Петрова, женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18, 62-летний Виктор Петров из Новоусманской районной больницы, он умер в начале сентября. До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3 Татьяна Терновых. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. Умер от коронавируса также врач Верхнемамонской больницы Алексей Денисов.