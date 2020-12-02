За неделю более 2,6 тысяч воронежцев с COVID-19, лечащихся дома, получили бесплатные лекарства

С 25 ноября по 2 декабря 2638 пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому, получили бесплатные лекарства. Напомним, медикаментами планируется обеспечить более 11 тысяч коронавирусных пациентов, на эти цели региону выделено более 87 млн рублей. На данный момент бесплатные лекарства получили 4572 жителя области.

Напомним, на дому проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19, в том числе и с пневмониями.

- Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента - с учетом его диагноза, состояния и течения заболевания, в соответствии со схемами лечения, утвержденными Минздравом. Медикаменты доставляют на дом пациентам работники поликлиник, - отметили в департаменте здравоохранения.