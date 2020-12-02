В Воронежской области еще 19 человек умерли от коронавируса

Региональный оперштаб сообщил, что за 1 декабря от коронавируса скончались 19 жителей Воронежской области. Число летальных случаев приближается к девяти сотням: с начала пандемии ковид унес жизни 895 пациентов.

Заболеваемость растет с каждым днем, за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 351 человека. По данным департамента здравоохранения, началось увеличение числа вызовов «скорых» по поводу температуры и вызовов, не исключающих пневмонию. За неделю рост заболеваемости внебольничными пневмониями составил 13%.

По данным Роспотребнадзора, у более 79% пациентов с коронавирусом отмечают симптомы ОРВИ, у 11% - пневмонии, у порядка 9% болезнь протекает в бессимптомной форме.

Что касается сфер деятельности, то отмечается рост заболеваемости ковидом среди работников промышленных предприятий - с 6% до 8,5%.