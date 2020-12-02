Воронежские санитарные врачи из-за коронавируса ограничили время приема 20 минутами

Об особых условиях общероссийского дня приема граждан рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Он состоится 14 декабря. С 12.00 до 20.00 можно прийти по адресу: улица Космонавтов, 21 а, кабинет № 102 и изложить свою проблему.

Санитарные врачи предупредили, что прием будут вести только по предварительной записи. Для нее нужно будет позвонить по телефону +7(473) 263-77-27 до 9 декабря. Надо будет сообщить свои ФИО, дату рождения, адрес, номер телефона.

Всем посетителям 14 декабря измерят температуру, дадут антисептик для обработки рук, а также маски и перчатки (если их нет).

Не допустят на прием людей с повышенной температурой либо с признаками ОРВИ (кашель, чихание, насморк), а также граждан, которые должны находиться на карантине или самоизоляции. Ну и тех, кто забыл записаться или опоздал.

Не исключено введение дополнительных ограничений. Но о них людям, записавшимся на прием, обещают своевременно сообщить.

Время приема каждого из граждан составит не более 20 минут. Для его сокращения рекомендуют подготовить письменные обращения, прием которых будут вести бесконтактным способом.