У «пьяной» автомобилистки на «Ауди-Q5», устроившей аварию на встречке, отобрали права на 3 года

В Воронеже осудили виновницу резонансного ДТП на ул. Сакко и Ванцетти, которое произошло 27 февраля 2019 года. Напомним, в семь вечера автомобилистка на «Ауди-Q5», следовавшая в направлении ул.Степана Разина, выехала на «встречку», безуспешно пыталась обогнуть двигавшуюся «Шкоду-Фабиа» и все равно врезалась в нее. Немецкую иномарку отбросило на «Тойоту-Камри». В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка «Шкоды». Как заключили медики, она получила тяжкие травмы. Оказалось, что автоледи на «Ауди», устроившая аварию, была пьяна.

Суд назначил 44-летней автомобилистке наказание в виде двух лет лишения свободы условно и лишил ее права управления транспортными средствами на три года.

Кроме того, осудили и водителя «Шкоды Фабиа». Как выяснилось при расследовании ДТП, 60-летний мужчина тоже нарушил ПДД, пересек двойную сплошную. При этом он отрицал свою вину в произошедшей аварии, настаивая на том, что действовал в условиях крайней необходимости.

- Суд посчитал вину обоих водителей доказанной. Водитель «Шкоды» получил два месяца ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.