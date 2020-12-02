В центре Воронежа бродячий пес укусил до крови девушку

Дарье из-за укусов порой даже трудно ходить. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике "Мой и твой Воронеж" 18-летняя Дарья Семенова поделилась жуткой историей, как на нее напала собака.

Девушка шла на встречу с отцом, который должен был ее подвезти, возле бизнес-центра "Застава". Возле пиццерии "Стрекоза" на нее выбежала стая из десяти собак. Одна из них укусила девушку за ногу и убежала. Дарья вместе с отцом поехала в травмпункт, там рану обработали и перевязали. И прописали антибиотики и обезболивающее.

Дарья серьезно занимается хоккеем, и из-за укуса может не попасть на соревнования. Нога болит достаточно сильно, девушка хромает и порой ей даже трудно встать.

Напомним, 24 ноября около полудня в Острогожске возле школы № 4 на ученика второго класса напала собака. Он шел в туалет, находящийся во дворе, споткнулся и упал. И тут на него набросился бродячий пес и укусил за голову. Ребенка отвезли в больницу.

А 5 августа 2019 года в поселке Есипово Терновского района мама, приехавшая отдыхать с годовалым сыном, из Москвы, пошла в гости к соседке. Там на ее малыша напала домашняя собака и перегрызла ребенку горло.

Надо сказать, что у проблемы два аспекта. Первый - явная недоработка со стороны властей в плане контроля бродячих собак. А как с ними обращаются в официальных приютах, яркий пример можно было недавно увидеть в Семилуках. Туда привозили собак с Коминтерновского района и еще 11 районов области. И при этом царила жуткая антисанитария.

И второй - несовершенство законов, касающихся регулирования содержания домашних животных. Попробуйте доказать, что собака вас укусила по вине хозяина! И даже если потратите кучу нервов и сумеете это сделать, самое больше, что ему грозит, - какой-то смехотворный штраф.

По приютам единственный приходящий на ум - "Дора". И пусть его содержатель - человек весьма странный, да и по чистоте там тоже, мягко говоря, есть вопросы. Однако создается впечатление, что больше, по сути, дворовыми собаками толком никто не занимается. Очевидно, что одним отстрелом и стерилизацией (еще вопрос, как регулярно они проводятся) проблему не решить.