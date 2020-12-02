Воронежский учебный центр за фиктивное обучение людей предпенсионного возраста получил 320 тыс

Прокуратура Железнодорожного района взяла на контроль ход расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, с июня 2019 года по апрель 2020 года заместитель директора организации дополнительного профессионального образования предоставила в центр занятости населения Семилукского района подложные документы о якобы прохождении обучения лицами предпенсионного возраста.

- На основании указанных документов учебному центру перечислены более 320 тысяч рублей бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография», чем причинен материальный ущерб государству в крупном размере, - отметили в прокуратуре Воронежской области.