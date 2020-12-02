"Щедрый вторник": воронежские предприниматели передали 10 тыс масок в дом престарелых и поликлинику

Во время Всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник», которая стартовала 1 декабря, воронежские предприниматели передали более 10 000 масок, а также дезинфицирующие средства в областной дом-интернат для престарелых и инвалидов и поликлинику № 1.

- У нас большой расход средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, бахил, а также антисептических средств. Поэтому, когда представители районной управы сказали, что есть люди, желающие помочь, мы восприняли это с большой благодарностью. Нам сейчас крайне важно не допустить проникновения и распространения COVID-19, - поблагодарил директор областного дома-интерната для пожилых и инвалидов Павел Лукьянчиков.

Благотворительная акция в Воронеже продлится до 8 декабря включительно. Принять в ней участие могут все, кто пожелает.

- Бизнес может быть социально ответственным, мы продолжим такие добрые начинания. К Новому году организуем сбор сладких подарков для детей с ограниченными возможностями и детей из неблагополучных семей. Надеемся, что люди откликнутся, и мы подарим детям праздник на Новый год, - отметил директор центра «Мой бизнес» Андрей Демидов.