В Воронежской области молодой водитель ответит в суде за смерть 21-летней девушки

24-летнему водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Ольховатские полицейские передали в суд уголовное дело 24-летнего местного жителя.

16 декабря 2019 года в 7.35 этот молодой мужчина ехал на своей «девятке» по улице Базарной поселка Заболотовка. Он направлялся в сторону Ольховатки. У дома № 1Ч водитель, ехавший со скоростью более 60 км/ч, не успел среагировать на появившуюся на дороге девушку, шедшую не по «зебре». В результате «девятка» сбила ее. Юную жительницу Заболотовки отвозили в больницу еще живой, но там она умерла. Девушке исполнился всего 21 год.

Водитель признал свою вину и на словах раскаялся. По части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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