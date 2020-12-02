В Воронеже возле лицея №3 появился подсвеченный пешеходный переход

Фото – пресс-служба мэрии Воронежа

В Воронеже применили инновационную подсветку пешеходного перехода у одной из городских школ. Теперь в темное время суток он светится на улице Переверткина у лицея №3. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Тестовое оснащение произвели полностью за счет компании-производителя. С инициативой выступили ГИБДД по Воронежской области и администрации Воронежа.

Нововведение актуально сделали возле школы, поскольку подсветка делает пешехода, а особенно, маленького, заметнее. Лицей № 3 тоже выбран не случайно. Здесь ребята учатся в две смены и шесть дней в неделю. Уроки заканчиваются, когда на улице становится темно и дорогу переходить не безопасно.

– В 2020 году была здесь организовали искусственную неровность, совмещенную с пешеходным переходом. Место выбрано не случайно - переход находится вблизи образовательного учреждения, здесь высокая интенсивность транспорта и пешеходного потока. К тому же за прошлый год на этом участке было зарегистрировано 50 ДТП, в том числе с пострадавшими, - пояснил руководитель УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов.

Светодиодные проекторы сделаны с высокой степенью защиты от влаги и перепада температур от -40 до +40 градусов, – отметил представитель компании-производителя светового оборудования Андрей Шишкин.

Они работают независимо от того, какие погодные условия. И в снег, и в дождь переход будет виден водителям.

Планируется, что тестирование системы будет проходит до конца этого года.