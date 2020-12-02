В Воронеже одна собутыльница отобрала у другой рюкзак с деньгами и телефоном

Уж сколько раз твердили миру: не выпивайте с кем попало! Добром это не кончится. Как в случае с двумя жительницами Воронежа.

34-летняя дама познакомилась в кафе с другой женщиной. Выпили вместе. После закрытия заведения женщины вышли на улицу. Новая знакомая предложила продолжить "сабантуй", а когда получила отказ, выхватила из рук новой "подружки" рюкзак и сбежала. В сумке оказались телефон и деньги, на общую сумму более 3 000 рублей.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемой и задержали ее. Ранее судимая 34-летняя женщина призналась, что похищенные деньги купила спиртное.

За грабеж ей грозит до четырех лет лишения свободы.