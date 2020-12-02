Еще одна ПЦР-лаборатория, где будут делать по 2000 тестов на COVID-19 в день, откроется в Воронеже 3 декабря

3 декабря еще одну ПЦР-лабораторию откроют в Воронежском диагностическом центре. Расширение лабораторного блока продиктовано высокой потребностью в проведении исследований на COVID-19 и другие инфекции, объяснили в облздраве. Действительно, из-за увеличения ежедневного прироста больных ковидом, в лабораториях стоят очереди, увеличилось и время ожидания результатов тестов.

- Открытие нового филиала позволит увеличить число ПЦР-исследований на COVID-19 в диагностическом центре почти в два раза и выполнять до 2 000 исследований в день, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - В новую ПЦР-лабораторию закуплено оборудование за счет средств областного и федерального бюджетов, а также собственных средств диагностического центра. Парк оборудования пополнился автоматическим устройством для приготовления образцов, современными амплификаторами нуклеиновых кислот, ламинарными боксами и другими позициями.

В настоящий момент в Воронежской области ПЦР-исследования на COVID-19 выполняют 22 лаборатории, из них 16 государственных, три ведомственных, две коммерческих и «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области». Общее число исследований составляет от 6000 до 8 000 в день.