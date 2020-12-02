В Воронеже рост цен на жилье за полгода превысил 11%

Самые дорогие новостройки - в центре Воронежа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ноябре воронежские застройщики «придержали» цены за квадратный метр в новостройках. Как считают специалисты domostroyrf.ru, стоимость квартир осталась на прежнем уровне. О результатах исследования они сообщили 2 декабря.

В целом же рост за последние 6 месяцев в областном центре уже превысил 11%. Средневзвешенная цена квадратного метра нового жилья в ноябре составила 58432 рубля. По сравнению с октябрем она понизилась на 66 рублей за квадратный метр или на 0,11%.

Впрочем, цены разнятся в зависимости от районов. К примеру, самое дешевое новое жилье можно найти в Левобережном районе. Средняя цена квадратного метра здесь в ноябре составила 49738 рублей за квадратный метр. Чуть дороже стоят квартиры в Железнодорожном районе – 51701 рублей за квадратный метр.

А вот самыми дорогими в силу своего престижа стали новостройки в Центральном и Ленинском районах. Этот сегмент оказался и наиболее стабильным: в ноябре здесь изменение цены за квадратный метр достигло всего +2,05%.