Воронежцы могут узнать о наличии и качестве лекарств по бесплатным телефонам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы могут уточнить вопросы качества и наличия лекарств по телефонам «горячих линий», которые создал Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств. Горожанам по телефонам расскажут об условиях хранения препаратов, о взаимозаменяемых лекарствах, порядке выписки рецептов и отпуска лекарственных препаратов, в том числе льготным категориям граждан.

В среднем за день специалисты принимают 80-100 звонков, отметили в облздраве. Действует несколько специализированных «горячих линий».

По вопросам льготного лекарственного обеспечения 8(473)212-64-39. Специалист по телефону даст разъяснения, имеете ли вы право на меры соцподдержки в части лекарственного обеспечения, расскажет порядок выписки рецептов и получения необходимых препаратов, познакомит с перечнем лекарств, предоставляемых в рамках соцпомощи.

По вопросам качества и безопасности лекарственных средств 8(473)212-64-39. Специалист проверит серию лекарства по базе забракованных препаратов в ИПП «Контроль Фальсификат», познакомит с порядком работы по приему лекарств для проведения лабораторных испытаний.

По вопросам наличия лекарств в аптеках Воронежа 8(473)278-63-28. Специалист проверит наличие препарата по базе, сообщит адреса и номера телефонов аптек, в которых он есть в данный момент. Ежедневно до 9.00 аптеки Воронежа предоставляют специалистам центра актуальные сведения о наличии лекарств.

«Горячие линии» работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.