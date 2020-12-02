Воронежский "Буран" решил отказаться от вратаря

От услуг Дениса Перевозчикова в "Буране" решили отказаться. Фото: с сайта ХК «Буран»

В "Буране" два кадровых изменения. Что называется, на выход. Расторгли контракт по обоюдному согласию с форвардом Ярославом Евдокимовым. А вратаря Дениса Перевозчикова отправили в список отказов. По идее, он сейчас открыт для переговоров с любой другой командой.

Результаты "Бурана" пока не могут удовлетворить болельщиков, вынужденных из-за ситуации с коронавирусом наблюдать за любимой командой только онлайн. "Ураганные" застряли на 23 месте и давно уже не могут выдать хотя бы две победы подряд.

Дававший комментарии по поводу двух последних матчей "Бурана" генеральный директор клуба Михаил Бирюков был представлен на официальном сайте как и.о. главного тренера. Связано это с каким-то недомоганием у Вячеслава Уваева или он куда-то уходит, в клубе пока прокомментировать не смогли.