В Воронеже ищут пропавшего мужчину с татуировкой на плече

фото Лиза Алерт Воронеж

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" попросили помощи воронежцев в поиске 39-летнего Андрея Курьянова. Мужчина пропал две недели назад: его местонахождение неизвестно с 14 ноября. В последний раз его видели в районе Машмета.

Одет был в черную куртку, черные штаны, черную футболку в белую полоску, коричневые кроссовки. Мужчина худощавый, ростом 170 см, у него седые волосы и серо-голубые глаза. У Андрея Курьянова есть особая примета - татуировка на плече.

Если вы видели похожего человека или обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ), 102 или 112.