В Воронежскую область придут морозы до -18 градусов

В выходные будет морозно, но солнечно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие дни, который позволяет говорить, что зима в нашем регионе вступает в свои права без раскачки.

По данным метеорологов, западная периферия антициклона принесет уже в ближайшую ночь на 3 декабря в отдельных местах Воронежской области морозы до -18 градусов. До такой отметки столбик термометра может опуститься в низких местах, где холод, так сказать, застаивается.

В среднем же температура по области в ночи с 3 по 6 декабря может подниматься максимум до -6 градусов, а опускаться до -13. А днем ртутный столбик будет колебаться в районе от -4 до -8 градусов. В течение последних двух суток рабочей недели будет пасмурно, а в выходные, 5 и 6 декабря, выглянет солнце.

Напомним, холода ожидают в течение первых десяти дней декабря. Дальше синоптики обещают потепление и снегопады. А январь, февраль и март 2021 года ожидаются более теплыми, чем обычно.