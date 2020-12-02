Воронежцы завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту

Владислав Зуев. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате и первенстве мира среди ветеранов и юниоров, проходивших в Санкт-Петербурге, отличились воронежские спортсмены. Всего на соревнованиях за медали боролись более 250 могучих людей из 12 стран.

Две медали из северной столицы увез Владислав Зуев. Он стал лучшим среди юниоров на первенстве и вторым на чемпионате мира в весе до 68 килограммов. В той же весовой категории у ветеранов победила воронежская спортсменка Татьяна Бахтина.

Также на счету наших спортсменов две бронзы. Сергей Синицын занял третье место среди юниоров до 73 килограммов. Николай Макаров в составе сборной России занял третье место в эстафете на чемпионате среди ветеранов.