В Воронеже задержали афериста, продававшего поддельные монеты

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию обратился 49-летний воронежец и сообщил, что стал жертвой мошенников. В октябре он решил по объявлению в интернете прибрести монеты советских времен, а лишился 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 2 декабря.

С продавцом потерпевший связался по телефону. Мужчины договорились о встрече в районе Центрального рынка. Воронежец осмотрел их и перевел за них деньги на банковскую карту продавцу. После этого, засомневавшись, показал покупку оценщику. Какого же было удивление, когда специалист половину из них «забраковал» и пояснил, что они поддельные и никакой ценности не представляют.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника по записям с видеокамер. Им оказался 24-летний житель Краснодарского края. В Воронеже он гостил у знакомой. Там его и задержали правоохранители. Молодой человек признался в содеянном. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.