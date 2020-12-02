Коронавирус в Воронежской области: на утро 2 декабря новый антирекорд - 351 заболевший

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области все тревожнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19. На утро 2 декабря стало известно о еще 351 зараженном жителе Воронежской области. Наш регион находится на восьмом месте в десятке самых худших в России. С начала эпидемии число заболевших жителей Воронежской области перевалило за 35 тысяч - их теперь 35 115.

По данным федерального штаба, еще 14 человек умерли. Это 21-й показатель по России. Здесь ужасает ситуация в Пензенской области - 92 смерти за сутки. Небольшой регион вышел на первое место по этому самому страшному показателю.

Возвращаясь к Воронежской области, за сутки в нашем регионе выздоровели 318 человек. Это 20 место по России. Еще раз напоминаем: если в статистике зараженных считаются только выявленные по методу ПЦР, то среди победивших коронавирус много и тех, у кого COVID-19 определили по компьютерной томографии (КТ).

Напомним, в Воронежской области с 30 ноября вновь вернули очное обучение в школах в полном объеме. Губернатор Александр Гусев объяснил, что против "дистанта" выступают родители учеников. Да и эффективность подобного обучения под сомнением. В то же время глава области не исключил возвращения "дистанта" при ухудшении ситуации с коронавирусом. В то же время студенты крупнейших воронежских вузов продолжают обучаться онлайн.

В Воронежской области действует режим обязательной самоизоляции для наших земляков 65 лет и старше. Беременным не рекомендуют выходить на улицу. Запрещено посещение спортивных соревнований.