Воронежская область получила еще 190 тысяч доз вакцины от гриппа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Очередная партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп» поступила в Воронежскую область. Это более 190 тысяч доз. Она будет распределена по медицинским учреждениям региона до конца недели. Об этом рассказали в облздраве 1 декабря.

Напомним, в рамках проходящей сейчас в регионе прививочной кампании иммунизацию должны получить не менее 1,3 млн жителей. Это 60% населения региона. Накануне сообщили, что было привито уже более 930 тысяч воронежцев. А это свыше 40% населения региона.

Напомним, что бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Как пояснили в облздраве, особенно важно это сделать в период распространения COVID-19. Медики считают, что сочетание гриппа и коронавируса может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.