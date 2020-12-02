В Воронежской области байкеру за пьяное вождение дали 200 часов обязательных работ

Мужчина ранее попадался нетрезвым за рулем Фото: из архива «КП»

Приговор 47-летнему мужчине, разъезжавшему пьяным на байке, вынес Борисоглебский городской суд. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Также он лишен прав на управление транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Об этом сообщили в суде 1 декабря.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Полицейские ночью возле одного из домов по улице 40 лет Октября в Борисоглебске увидели странно едущего на мотоцикле «RACERRC 250CK-N» мужчину. Его остановили. Водитель оказался в нетрезвом состоянии. Он изрядно принял на груди и ему понадобилось «поехать по делам». Сотрудники ДПС от управления байком его отстранили. Экспертиза показала наличие у водителя алкоголя в крови.

Поскольку ранее мужчина уже попадался нетрезвым за рулем, правоохранители возбудили уголовное дело (ст. 264.1 УК РФ). В результате Борисоглебский горсуд приговорил мотоциклиста к обязательным работам.