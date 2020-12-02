В Воронежской области избрали главу Подгоренского района

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Главой Подгоренского района был переизбран Роман Береснев. Решение в ходе голосования принял Совет народных депутатов 1 декабря. Об этом проинформировала пресс-служба райадминистрации.

Помимо Романа Берсенева, на этот пост претендовал также заместитель главы администрации района Игорь Васильев. На Совете народных депутатов голоса распределились так. За действующего главу было отдано 35 голосов, за Игоря Васильева – 29.

Роман Береснев впервые возглавил муниципалитет в 2013 году. Летом 2020 года, встречаясь с губернатором Александром Гусевым, он сообщил о своем намерении вновь участвовать в конкурсе на замещение должности префекта.

После голосования глава района произнес речь, в которой напомнил о задачах, предстоящих к реализации во время его срока работы. Среди наиболее весомых – создание индустриального парка, газификация соцобъектов, капитальный ремонт школ, домов культуры, развитие мелкотоварного производства и другие.

Роману Берсеневу 41 год. Он уроженец Подгоренского района, родился в хуторе Окраюшкин. В 1999 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юриспруденция». Карьеру начал в 1996 году с должности юриста. После армии, с 1999 по 2000 год, работал слесарем-ремонтником ОАО «Маслозавод Подгоренский». Затем был следователем ОВД Подгоренского района. С 2002 года занимал различные должности в администрации Подгоренского района. С 2008 по 2013 год был руководителем аппарата райадминистрации.