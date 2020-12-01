В сгоревшем доме в Воронежской области погиб мужчина

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, 1 декабря, в селе Хлебородное Аннинского района загорелся жилой дом на улице Мира площадью 60 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14.38. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, огонь охватил постройку по всей площади. На месте ЧП работали три отделения: 11 человек и три единицы техники. В 15.10 они смогли ликвидировать пожар.

На пепелище обнаружили тело 61-летнего мужчины. Причину его смерти, а также причину ЧП установит экспертиза. В последнее время в регионе участились пожары из-за использования неисправных отопительных электроприборов или нарушения техники безопасности.