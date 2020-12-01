Умер профессор медико-биологического факультета ВГУ

фото с сайта ВГУ

Во вторник, 1 декабря, Воронежский госуниверситет сообщил о смерти профессора кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами медико-биологического факультета, профессора Хачика Акоповича Джувеликяна. Он долгие годы работал ведущим научным сотрудником Почвенного института при университете, директором Научно-образовательного и спортивно-оздоровительного комплекса ВГУ, профессором кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами. Был членом диссертационного совета ВГУ по защите докторских и кандидатских диссертаций по биологическим наукам и имел многочисленные награды за личный вклад в развитие университета, образования и науки.

Коллеги вспоминают Хачика Акоповича как доброго, отзывчивого, неравнодушного, жизнерадостного и мудрого человека.

- Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Хачика Акоповича. С его уходом все мы понесли невосполнимую утрату. Светлая память об этом человеке всегда будет в наших сердцах! – написали они на сайте ВГУ.