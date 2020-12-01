В Воронеже восемь пожарных тушили вспыхнувшую "семерку"

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, 2 декабря, в 14.48 пожарные получили вызов из Железнодорожного района. Звонивший сообщил, что в переулке Серафимовича горит автомобиль «ВАЗ 2107». В считанные минуты на место прибыли два пожарных отделения в составе восьми человек и двух машин. В 14.54 они ликвидировали пожар, но огонь уже уничтожил «семерку», оставив от нее лишь груду металла.

К счастью, никто из людей в результате ЧП не пострадал. А причины возгорания установит экспертиза.

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