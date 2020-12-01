Воронежская и Тамбовская области обменяются прокурорами

Профильные комитеты Совета Федерации во вторник, 1 декабря, поддержали предложение об обмене прокурорами между Воронежской и Тамбовской областями. Напомним, Александр Гулягин занимал руководящую должность в Воронежской прокуратуре почти год – с декабря 2019-го. А до этого он работал в той же должности в Калужской области.

После подписания президентом РФ приказа о назначении прокуроры поменяются местами – Гулягин отправится в тамбовское ведомство, а прокуратуру Воронежской области возглавит Николай Саврун, нынешний тамбовский прокурор.