Владимир Нетёсов: Люди обращаются к своим депутатам, потому что уверены в их помощи»

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В рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов в режиме ВКС провел оперативное совещание с представителями 30 местных партийных приемных. На встрече обсудили готовность партийцев оперативно решать вопросы, с которыми жители Воронежской области обращаются в дистанционном формате. Владимир Нетёсов поздравил всех участников видеоконференции с Днем рождения партии и отметил необходимость адресного подхода к решению каждой возникающей проблемы. Особенно он попросил обратить внимание на пожилых, одиноких и маломобильных граждан, которые находятся в вынужденной изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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