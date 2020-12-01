Игрок воронежского "Факела" попал в сборную 25 тура ФНЛ

Андрей Разборов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Эксперты ФНЛ включили в состав символической сборной 25 тура нападающего "Факела" Андрея Разборова. Именно он точным ударом головой после хорошей комбинации оформил окончательный счет в матче со "СКА-Хабаровск" - 3:0.

Компанию Разборову составили вратарь "Нижнего Новгорода" Олег Смирнов, оставивший свои ворота "сухими" в матче во Владикавказе. Линию защиты составили Владислав Дрогунов ("Динамо-Брянск"), Эрвинг Джо Ботака-Иобома ("Велес" (Москва), Максим Тишкин ("Балтика" (Калининград) и Артем Абрамов ("Енисей" (Красноярск).

В полузащите выбор специалистов пал на Бутту Магомедову, играющему большую роль в организации атак владикавказской "Алании". В сборную попал и Александр Носов из ярославского "Шинника". Его команда в туре проиграла, но он забил мяч и отдал голевую передачу. Также лучшими в туре эксперты посчитали хавбеков Арутюна Григоряна ("Краснодар-2") и Артема Соколова из Чертаново.

А в нападение в пару с Разборовым поставили форварда омского "Иртыша" Владимира Сычевого, забившего гол и отдавшего голевую передачу в победном гостевом матче со "Спартаком-2".

В главные тренеры сборной выбрали наставника "Оренбурга" Марцела Личку. Его команда в принципиальном поединке одолела самарские "Крылья Советов".