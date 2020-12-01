Житель Воронежской области выжил после попытки убить его ножом и топором

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы Фото: из архива «КП»

Два жителя села Манино Калачеевского района встретились в частном доме у одного из них на улице Мира, чтобы вместе выпить. Дружеское застолье затянулось на несколько часов. Разгоряченные алкоголем приятели что-то не поделили, завязалась ссора. 35-летний хозяин взял кухонный нож и направился к лежащему на диване 42-летнему гостю. Сначала несколько раз ударил его ножом в грудь, а потом дважды – топором в область шеи.

- После этого, будучи точно уверенным, что мужчина мертв, подозреваемый сообщил о случившемся в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По указанному адресу направили скорую помощь. Врачи забрали мужчину в больницу и спасли ему жизнь. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.