Инвестиции в воронежскую ОЭЗ «Центр» составили более пяти миллиардов рублей

Фото – пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев рассказал о том, что не очень доволен, как развивается ОЭЗ «Центр» в регионе. А также пояснил причину – там не начато обустройство инфраструктуры. Прямой эфир с главой региона состоялся в официальных пабликах облправительства сегодня, 1 декабря.

Александр Гусев уточнил, что сейчас эксплуатируются только те возможности, которые есть в индустриальном парке Масловский.

– Они исчерпываются и по электроэнергии, и по газу. Нужно активнее заниматься строительством инфраструктуры, – пояснил губернатор.

В 2020 году на эти цели выделялись денежные средства, но работы не смогли произвести по ряду причин.

Глава региона отметил, что интерес к площадке у инвесторов есть. Здесь уже зарегистрировано шесть резидентов. Их проекты находятся на разной стадии реализации. Общий суммарный объем инвестиций составляет более 5 млрд рублей. Хотя прогноз сдержанный, поскольку только один из резидентов готов вложить в свой проект свыше 4 млрд рублей.

Власти работают в постоянном контакте с инвесторами и оказывают со своей стороны поддержку.

– Мы сейчас смотрим на второй этап развития особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка. А также ищем возможность, чтобы расширить институты поддержки инвестиций в промышленность. В течении нескольких месяцев мы примем решение и определимся с новой площадкой, где она будет располагаться. Тогда и начнем подготовку инфраструктуры, – подытожил губернатор.