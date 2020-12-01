Воронежец потерял полмиллиона при покупке кассового оборудования

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут подозреваемых Фото: из архива «КП»

14 жителей Воронежской области в понедельник попались на уловки аферистов и лишились крупных сумм денег – в общей сложности более 1,7 миллиона. Среди них – 32-летний воронежец, разместивший в интернете объявление о покупке кассового оборудования.

На его номер позвонил неизвестный, который сообщил, что готов продать оборудование, но после внесения предоплаты через мобильное приложение. Покупатель совершил действия под диктовку «продавца», сообщив ему в процессе свои персональные данные. Ошибка стоила воронежцу 500 тысяч рублей, именно такая сумма пропала с его счета после общения с незнакомцем.

Полицейские снова убедительно просят жителей региона не разглашать свои персональные данные незнакомцам, ни под каким предлогом. Предупредить преступление проще, чем вернуть потерянные средства.