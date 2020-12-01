В Воронеже вышли на маршруты новые автобусы большой вместимости

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В Воронеже 1 декабря вышли на линию новые пассажирские автобусы большого класса. Всего 57 единиц. Следовать они будут по маршрутам №6, №9КА и №14В. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Как известно, автобусы приобретались в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они уже оформлены, в салонах сделали прошивку, настроили модули ГЛОНАСС и системы оповещения. Это позволяет водителю видеть весь салон, в том числе процесс как входят и выходят пассажиры.

Сейчас в резерве остаются еще 5 единиц транспорта.

– Это сделано на случай, если возникнет необходимость замены автобуса, по каким-то причинам сошедшего с линии, в том числе и на других маршрутах предприятия, – рассказал генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Андрей Братякин.

Водители уже оценили преимущества нового городского транспорта. К примеру, Николай Фокин отметил, что прибывшая модернизированная модель ЛИАЗ-5292 отличается комфортабельностью и оснащена средствами для безопасности. В каждом автобусе работают по 8 камер и видеорегистратор.

– В маленькое зеркало не всегда видишь всю дорожную ситуацию, здесь же я вижу не только салон, но и все двери снаружи. Также присутствует камера заднего и переднего хода, видеорегистратор, – отметил Николай Фокин.

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Ежедневно перед выходом на линию водители проходят предрейсовый медосмотр, а затем надевают «умный браслет», который оснащен системой поддержания работоспособности. С его помощью можно отследить состояние – бодрое или утомленное.

Новые современные автобусы приспособлены также для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Для этого транспортные средства оснащены откидывающимися пандусами и пневматической подвеской.

Для того, чтобы процесс оплаты проезда стал более быстрым, у каждой двери планируют установить валидатор. Терминалы могут появиться уже в начале 2021 года.

В следующем году воронежские власти увеличат количество автобусов большого класса в городе. В первом квартале 2021 года муниципалитет планирует приобрести также по льготной программе еще 58 единиц подвижного состава. А до конца 2020 году ожидается поставка партии и для одной из частных компаний.

В Воронеже сейчас требуется, согласно новой транспортной сети, порядка 300-320 автобусов большого класса. Около 200 из них будут работать на линии уже в следующем году. Глава города Вадим Кстенин не раз призывал последовать примеру муниципалитета частных перевозчиков. По его словам, они также имеют право на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».