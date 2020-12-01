Жители трех районов Воронежа могут заметить необычный осадок в воде

Воронежский водоканал рекомендует горожанам запастись водой для питья и приготовления пищи Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители Коминтерновского, Ленинского и Советского районов Воронежа могут заметить осадок в воде. Такие изменения могут наблюдаться 2 декабря с 9.00 и до 3 декабря 9.00. Однако это никак не отразится на безопасности.

Дело в том, что «РВК-Воронеж» предстоит отремонтировать запорную арматуру и три задвижки на фильтрах водоподъемной станции в Коминтерновском районе. Это повысит надежность процесса очистки воды.

- Специфика воронежского водоносного горизонта такова, что в нашей подземной воде присутствуют соединения железа. Скорые фильтры - это крайне важный и обязательный этап , без которого водоподготовкаи невозможна. В рамках ремонта мы заменим детали на трех единицах запорной арматуры диаметром 600 и 1000 мм. Каждая весом около полутонны и больше, - рассказал начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев.

Воронежский водоканал рекомендует горожанам все-таки запастись водой для питья и приготовления пищи. Можно также дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а затем процедить ее через ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду можно дополнительно прокипятить.

Кроме того, 2 декабря по адресу Лазурная дом №1 предстоит заменить изношенную запорную арматуру диаметром 500 мм на водопроводной линии. В связи с этим придется полностью перекрыть воду в микрорайоне Тепличный. В том числе «пересохнут» краны и в социальных объектах: детсаду № 119, школе №84 и двух котельных. Ограничения продлятся с 10:30. до 16:30.