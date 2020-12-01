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На трассе в Воронежской области задержали мужчину со свертком фальшивых купюр

Всего у него было фальшивок на общую сумму 120 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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За эти "деньги" мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

За эти "деньги" мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром 30 ноября в Богучарском районе на посту ДПС инспекторы остановили автомобиль Hyundai Solaris . В иномарке был пассажир, 33-летний житель Краснодарского края. Полицейские нашли у него сверток из 24 поддельных банкнот номиналом по 5 тысяч рублей. То есть всего фальшивок было на общую сумму 120 тысяч рублей.

Оказалось, что поддельные купюры краснодарец купил в Москве. Он надеялся в дальнейшем ими расплачиваться. Теперь же мужчине предстоит ответить по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Сейчас краснодарец находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал