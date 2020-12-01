В воронежском парке «Дельфин» появится деревянная набережная и открытый бассейн для детей

Фото: официальный паблик парка "Дельфин"

В Воронеже представили концепцию реконструкции прибрежной зоны парка «Дельфин». Речь идет о западной части, где нет сосен. Концессионер решил сделать деревянную набережную по всей протяженности и покрыть ее обработанной палубной доской.

- Между набережной и Трассой здоровья оборудуем места для пляжного отдыха: частично на газоне под растущими у воды деревьями, а частично с дополнительной отсыпкой песком. Так же планируем установить в акватории водохранилища небольшой открытый бассейн с очищаемой водой - чтобы по крайней мере дети смогли безопасно купаться в теплое время года, - сообщили в официальной группе парка.

В этой же зоне появятся площадка для воркаута и скейт-парк. А для тех, кто любит более медитативный отдых, - открытый амфитеатр со сценой. В прибрежной зоне установят аттракцион «Автодром» с бамперными машинками. В южной части появится футбольное поле с искусственным покрытием - зимой оно будет превращаться в каток.

Фото: официальный паблик парка "Дельфин"

- Из коммерческих объектов в прибрежной зоне установим нестационарные одноэтажные залы с двухсторонним панорамным остеклением. Это будут танцевальный зал, зал единоборств, а также три фудкорта с единой открытой террасой. Еще один фудкорт появится в юго-восточной части парка, - сообщает концессионер.

Маяк на набережной будет стилизован соответственно под морской маяк. Смотровой площадкой станет пирс - он будет уходить в акваторию водохранилища на 30 метров. Одновременно здесь же будут швартоваться лодки и катамараны.