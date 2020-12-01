Сбер объявил конкурс «Команда СберКласса»

По итогам конкурса будут награждены наиболее активные учителя и педагогические команды, прошедшие обучение по программе «Основы ПМО» и использующие школьную цифровую платформу СберКласс.

На конкурсе представлены номинации: «Команда СберКласса», «Лидер СберКласса», «Наставник СберКласса». В номинации «Команда СберКласса» будут отмечены школы, показавшие высокую активность в работе на платформе и заметные результаты внедрения персонализированной модели образования в 2020 году. «Лидерами СберКласса» станут самые активные учителя, которые не только обучают детей с использованием школьной цифровой платформы, но и вносят ценные предложения по её развитию. В качестве победителей номинации «Наставники СберКласса» будут награждены учителя и школы, которые успешно внедряют методологию и платформу в свой образовательный процесс, готовы делиться накопленным опытом и оказывать поддержку другим школам и педагогам. Те, кто больше всех разъяснял принципы работы ПМО и СберКласса будут отмечены в специальной номинации.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк:

«2020 год стал для нас всех очень сложным и непредсказуемым, но вместе с нашими коллегами — учителями, экспертами, директорами школ, — нам удалось достигнуть значительных результатов. Школьная цифровая платформа СберКласс уже представлена в более чем 65 регионах, а 45 тысяч учителей прошли обучение, которое позволяет им успешно внедрять персонализированную модель образования.

Мы находимся в постоянном диалоге с нашим коллегами, обмениваемся обратной связью, в том числе по развитию школьной цифровой платформы, и решили наградить самых активных — провести в конце года конкурс "Команда СберКласса". Я уверена, что это событие станет ещё одним важным шагом на пути к формированию профессионального сообщества единомышленников — лидеров российского школьного образования».

Приём заявок от участников конкурса начинается 5 декабря и продлится до 12 декабря. Результаты будут объявлены после 20 декабря 2020 года на очередной встрече лидеров школьного образования.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на странице СберКласса.