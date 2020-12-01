В Воронеже отремонтировали палаты четырех отделений ОДКБ №1

Фото с сайта ДЗВО

В первом корпусе Воронежской областной детской больницы №1 с июня 2020 года идет капитальный ремонт. При этом отделение продолжает работать, и пациентов в другие корпуса не переводят. Как рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области, к этому моменту в здании смонтировали подвесные потолки, отделали стены, заменили двери и напольную плитку в коридорах. В палатах и кабинетах медработников застелили новый линолеум, заменили водопроводные трубы, системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожарной и охранной сигнализаций. Завершился ремонт палат четырех отделений.

При этом на работе больницы проведение ремонта никак не отразилось. Как говорят в департаменте, отделка проводится по блокам без перевода пациентов в другой корпус.

Второй этап капитального ремонта областной детской клинической больницы начнется в 2021 году.