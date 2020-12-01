В Воронеже кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь кафе и рестораны ждут проверки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что кафе и рестораны смогут работать в новогоднюю ночь. И закрывать их в 23.00 не будут. Об этом глава региона рассказал 1 декабря в ходе прямого эфира в соцсетях облправительства.

Он уточнил, что во время новогодних праздников мер по закрытию развлекательных заведений и предприятий не примут. Но порекомендовал руководителям «с осторожностью брать предоплату» за проведение банкетов и корпоративных вечеринок. Также посетители обязаны будут соблюдать меры безопасности и дистанцию в 1,5 метра. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Ну и не избежать досуговым предприятиям контроля региональных властей. Проверки ожидают и в Новогоднюю ночь.

По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в регионе все также остается тяжелой. Если ситуация усугубиться, то не исключено введение новых ограничений, в том числе, и на проведение новогодних корпоративов.

Решение о проведении или запрете массовых мероприятий во время новогодних торжеств региональные власти озвучат чуть позже. Александр Гусев пояснил, что по данному вопросу будет принято постановление. Но уточнил, что детские мероприятия в регионе проводиться будут.