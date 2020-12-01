В Воронежской области начнут давать выплаты вместо участков для многодетных в 2021 году

Фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Денежные сертификаты как альтернативу бесплатному земельному наделу начнут выдавать многодетным жителям региона уже в следующем году. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев во время прямого эфира 1 декабря на его странице «ВКонтакте».

Механизм представления выплаты в области уже существует. По словам губернатора, решение о выдаче сертификатов принято, и оно правильное.

– Люди не могут получить участки, особенно в Воронеже из-за их отсутствия. В 2021 году мы начнем выдавать сертификаты на сумму чуть меньше 100 тысяч рублей. Если мы увидим, что эта мера поддержки эффективна, то уже в 2022 году увеличим финансирование, – отметил глава региона.

Также Александр Гусев пояснил, когда воронежцы получат выплаты от 3 до 7 лет и почему произошла задержка с поступлением средств.

За октябрь люди уже получили эту меру поддержки, за ноябрь деньги поступят до 10 декабря, а непосредственно за декабрь – перед Новогодними праздниками.

– Первоначальный расчет, кому положены выплаты и скольким семьям, делало Министерство труда РФ. По их данным, таких в регионе было 26 тысяч. Сейчас их количество уже составляет 53 тысячи. Ранее люди просто не заявлялись. Естественно, чтобы их оформить – нужно время на подготовку и проверку необходимых документов, – подытожил губернатор.