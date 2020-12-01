На территории яблоневых садов в Воронеже построят модельный квартал

На территории яблоневых садов в Воронеже может появиться модельный квартал. Об этом 1 декабря в прямом эфире заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Это пилотный проект, который предполагает, что данный участок земли не будет продан кому-либо из застройщиков. Вероятно, компания, которая будет осваивать территорию, должна будет передать часть коммерческих помещений оператору проекта, который будет выступать от лица нынешнего собственника, то есть Российской Федерации.

По словам главы региона, пилотный проект будет отличать то, что жилье будет построено с соблюдением всех требований по плотности, будет создана инфраструктура и проведено благоустройство.

В Воронеже не так давно стартовали общественные обсуждения по проекту застройки территории яблоневых садов на участке в 69 гектаров, расположенном между улицей Ломоносова и Московским проспектом. Принять участие в слушаниях можно на платформе «Активный электронный гражданин» до 15 декабря.