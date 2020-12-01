Коронавирус в Воронежской области: на утро 1 декабря 329 зараженных, 16 умерших

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области остается тревожной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили сведения о суточном приросте больных COVID-19. На утро 1 декабря стало известно еще о 329 зараженных. По этому показателю Воронежская область выпала из десятки худших регионов России. Но находится от них совсем недалеко - на 11 месте. Всего с начала эпидемии заболевших коронавирусом в нашем регионе стало 34764.

16 человек за последние сутки умерли. Это по данным регионального штаба. На этот раз они не сильно расходятся с федеральными, по которым коронавирус за сутки погубил 15 жителей Воронежской области. Число умерших приближается к 900 - на данный момент жертв COVID-19 уже 876.

По выздоровевшим картина опять не слишком веселая. 265 человек за сутки - это всего лишь 27 место по России. Общее число жителей области, победивших коронавирус, - 32543. Напомним, зараженных считают только среди выявленных по методу ПЦР. А вот среди выздоровевших и те, кому поставили диагноз с помощью компьютерной томографии (КТ).

На утро 29 ноября новых зараженных было 325. Сейчас на четверо больше. Напомним, с 30 ноября в Воронежской области полностью на очную форму обучения вернулись средние школы. Хотя студенты ведуших вузов региона продолжают учиться дистанционно.

Пока самоизоляцию обязывают соблюдать только жителей Воронежской области 65 лет и старше. Беременным лишь рекомендуют по возможности стараться не выходить на улицу.